ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها ‭‭182‬‬ يوما إلى 20.109 بالمئة من 20.060 بالمئة في العطاء السابق.