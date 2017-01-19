ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام
القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.
وزاد متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 20.109 بالمئة من 20.060 بالمئة في العطاء السابق.
وارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 20.187 بالمئة من 20.109 بالمئة الأسبوع الماضي في العطاء المماثل السابق لأذون بنفس الأجل. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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