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تباين حركة عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاء الأسبوعي

Sun Jan 22, 2017 12:24pm GMT
 
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القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في عطاء اليوم الأحد في حين ارتفعت عوائد الأذون لأجل تسعة أشهر.

وانخفض متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 18.956 بالمئة من 19.017 بالمئة في العطاء السابق. وارتفعت عوائد أذون 273 يوما إلى 20.194 بالمئة من 20.191 بالمئة في عطاء مماثل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 