صحيفة: مصر لا تنوي طرح سندات دولية مرة أخرى خلال 2016-2017

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة البورصة اليوم الثلاثاء عن أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية قوله إنه لا نية لبلاده لطرح سندات أخرى في الأسواق الدولية خلال السنة المالية الحالية 2016-207 بعد نجاح الطرح الأخير في بورصة لوكسمبورج.

كانت مصر باعت الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.

وقال كوجك للصحيفة إن الإصدار الأخير أتاح تغطية الفجوة التمويلية للسنة المالية الحالية وجزء من السنة المالية المقبلة. لكنه أشار إلى "احتمالية العودة إلى طرح شريحة أخرى من السندات مع نهاية عام 2017 حال وجود حاجة للطرح."