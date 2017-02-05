جلوبال تليكوم تبرم قرضا قيمته 200 مليون دولار

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت جلوبال تليكوم اليوم الأحد إنها أبرمت قرضا قصير الأجل قيمته 200 مليون دولار مع سيتي بنك وآي.ان.جي لتمويل شراء أسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن المدة المبدئية للقرض ستة أشهر مع إمكانية تمديده حتى 15 ديسمبر كانون الأول وبفائدة أربعة بالمئة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) تزيد إلى خمسة بالمئة في حالة التمديد.

كانت الشركة أعلنت عن برنامج لشراء أسهم الخزينة في منتصف يناير كانون الثاني الماضي.