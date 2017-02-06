السندات المصرية قد تستقر بعد قفزة بفعل مخاوف التقييم

من ديفيد باربوشيا

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت سندات مصرية بأربعة مليارات دولار ارتفاعا قويا في السوق الثانوية على مدى الأسبوع الأخير في علامة على تنامي ثقة المستثمرين في البلاد لكنها ربما تفقد الآن قوة الدفع مع قيام المستثمرين بمقارنتها بأداوت الدين الأخرى.

كانت الحكومة المصرية تهدف بداية إلى بيع سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لكنها تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 13.5 مليار دولار لتجمع نهاية المطاف أربعة مليارات دولار في أواخر يناير كانون الثاني من بيع سندات دولية لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما.

أخذت أسعار تلك السندات في الارتفاع فور بدء تداولها بالسوق الثانوية حيث أبلت سندات 30 عاما بلاء حسنا على وجه الخصوص. وقفزت السندات التي طرحت بسعر 100 نحو خمس نقاط بنهاية الأسبوع الماضي.

يرجع هذا لأسباب من بينها الإصلاحات الاقتصادية في مصر. ففي نوفمبر تشرين الثاني عومت مصر الجنيه في خطوة تهدف إلى حل أزمة نقص العملة الصعبة المزمنة ووقعت القاهرة اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتضمن شروطا تتعلق بالسياسة المالية.

ورغم أن الاقتصاد مازال يواجه صعوبات - انكمش نشاط القطاعات غير النفطية في يناير كانون الثاني للشهر السادس عشر على الترتيب حسبما أظهره مسح لمديري المشتريات - يعتقد كثير من المستثمرين أن بعض أوجه القصور الأساسية في الهيكل الاقتصادي للبلاد قد عولجت أخيرا.

وساهمت ندرة السندات أيضا في رفع أدائها حيث لا تنوي مصر إصدار مزيد من السندات الدولية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران حسبما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات لصحيفة البورصة المصرية.

وقالت أنيتا ياداف رئيسة بحوث أدوات الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني "رغم أنها أكبر دولة في شمال أفريقيا لا يوجد لمصر كثير من السندات الدولارية في الخارج. ولذا فإن الطلب عليها أعلى من المعروض."