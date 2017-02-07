مصحح-مسؤول: تضاعف استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية في يناير

(لتصحيح فترة انخفاض الفائدة في الفقرة الثانية إلى الأسبوع الماضي بدلا من يناير)

القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري لرويترز اليوم الثلاثاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 250 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

وقال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية إن استثمارات الأجانب ساهمت في انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية واحدا بالمئة في الأسبوع الماضي.