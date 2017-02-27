Tue 8 Aug 2017 | 23:53 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات يرتفع في عطاء

Mon Feb 27, 2017 11:07am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر باعت اليوم الاثنين سندات لأجل خمس وعشر سنوات بعائد أعلى مقارنة مع العطاء السابق.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.807 بالمئة من 16.676 بالمئة في العطاء السابق. وزاد متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 16.889 بالمئة من 16.784 بالمئة في العطاء السابق.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 