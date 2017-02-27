العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات يرتفع في عطاء

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر باعت اليوم الاثنين سندات لأجل خمس وعشر سنوات بعائد أعلى مقارنة مع العطاء السابق.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.807 بالمئة من 16.676 بالمئة في العطاء السابق. وزاد متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 16.889 بالمئة من 16.784 بالمئة في العطاء السابق.