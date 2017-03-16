ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء
القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العوائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفعت في عطاء اليوم الخميس.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.388 بالمئة من 18.657 بالمئة في العطاء السابق.
وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 19.243 بالمئة من 18.549 بالمئة في عطاء مماثل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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