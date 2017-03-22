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وزيرة: مصر بدأت التفاوض مع البنك الدولي للحصول على الشريحة الثالثة من القرض

Wed Mar 22, 2017 9:54am GMT
 
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القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) - قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اليوم الأربعاء إنها بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت نصر في بيان صحفي أنها عقدت اجتماعا بمقر الحكومة في القاهرة مع وفد البنك الدولي الذي يزور مصر حاليا من أجل التفاوض على الشريحة الثالثة البالغة مليار دولار من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

واتفقت مصر في 2015 على الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات. وتلقت البلاد الشريحة الأولى من القرض في سبتمبر أيلول الماضي والشريحة الثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 