ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 5 سنوات وانخفاض عوائد 10 سنوات

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات ارتفع في حين انخفض العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.