مقدمة 1-وزيرة: مصر تحصل على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار

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القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية سحر نصر إن القاهرة حصلت اليوم الجمعة على شريحة ثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وتبلغ قيمة القرض بالكامل 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وذكرت نصر في بيان أن هذا التمويل "سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية... في إطار دعم الجزء الاجتماعى في البرنامج الاقتصادي."

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول 2015 في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

ونقل البيان عن ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر قولها إن البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.