ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات وانخفاضه على سندات 3 سنوات

القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها ثلاث سنوات بينما ارتفع العائد على السندات التي تبلغ أجلها سبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.