ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وتراجعه لأجل عام

القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وتراجع عائد الأذون لأجل عام بشكل طفيف في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.380 بالمئة من 19.373 بالمئة في العطاء السابق ونزل عائد أذون 357 يوما إلى 19.122 بالمئة من 19.173 بالمئة في عطاء مماثل.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية إن البنك المركزي باع أذون خزانة بلغت قيمتها الإجمالية 17.169 مليار جنيه (948 مليون دولار) وإن مساهمة المستثمرين الأجانب في العطاء بلغت 3.88 مليار جنيه مصري.

يشتري الأجانب في أدوات دين الحكومة المصرية بفضل إغراء العائد المرتفع بعدما قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويجري تداول الجنيه حاليا عند 18 جنيه للدولار مقارنة مع 8.8 جنيه قبل التعويم.

وقال خلاف في وقت سابق إن مساهمات المستثمرين الأجانب في إصدارات الحكومة المصرية بلغت 79.05 مليار جنيه حتى الرابع من أبريل نيسان.