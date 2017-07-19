انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام وارتفاع طلب الأجانب

القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة شهور وعام انخفض في عطاء اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع مشاركة الأجانب.

وانخفض متوسط العائد على أذون 182 يوما إلى 21.679 بالمئة من 22.278 بالمئة في العطاء السابق يوم 13 يوليو تموز.

وتراجع متوسط العائد على أذون 364 يوما إلى 21.706 بالمئة من 21.993 بالمئة في عطاء مماثل.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية إن مشتريات الأجانب شكلت 50.4 بالمئة من مبيعات الأذون في عطاء اليوم بقيمة 7.4 مليار جنيه (413.41 مليون دولار).

وزاد الطلب على أدوات الدين المحلية في مصر منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي يهدف لإنعاش الاقتصاد.

وزاد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه.