ملخص-بالم هيلز المصرية تنال موافقة المقرضين على خفض فائدة ديون

* تنتهي من مفاوضات مع البنوك المقرضة وتنال الموافقة على خفض فوائد الجزء الأكبر من ديونها القائمة.

* فائدة قرض مجمع متوسط الأجل قيمته 2.4 مليار جنيه ستصبح 1.75 بالمئة فوق سعر الإقراض القياسي انخفاضا من 3.25 بالمئة.

* فائدة قرض مجمع متوسط الأجل قيمته 750 مليون جنيه ستصبح 1.9 بالمئة فوق سعر الإقراض القياسي انخفاضا من 2.9 بالمئة.

* تقليص الفائدة سيسفر عن وفورات إجمالية قدرها 100 مليون جنيه في تكاليف التمويل على مدى أجل القروض. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)