تراجع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وانخفض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.574 بالمئة من 21.175 بالمئة في العطاء السابق يوم 27 يوليو تموز ونزل عائد أذون 364 يوما إلى 19.348 بالمئة من 20.952 بالمئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما حررت سعر صرف العملة مما شجع المستثمرين الأجانب على زيادة الشراء في إصدارات ديونها.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن إجمالي حيازات الأجانب في الأوراق المصرية بلغ 250.7 مليار جنيه (14.10 مليار دولار) في أول أغسطس آب بزيادة ثمانية بالمئة عنه بعد العطاء السابق.