مقدمة 1-عوائد أذون الخزانة المصرية تتراجع بشدة بعد زيادة الاحتياطي

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من أروى جاب الله

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام بشدة في عطاء اليوم الخميس بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فوق المستويات التي كان عليها قبل انتفاضة عام 2011.

وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن احتياطي النقد الأجنبي قفز 4.73 مليار دولار في نهاية يوليو تموز إلى 36.04 مليار دولار متجاوزا المستويات التي كان عليها قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة في البلاد.

وفي أول عطاء منذ إعلان حجم الاحتياطي النقدي انخفض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.574 بالمئة من 21.175 بالمئة في العطاء السابق يوم 27 يوليو تموز ونزل عائد أذون 364 يوما إلى 19.348 بالمئة من 20.952 بالمئة.

وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "هذا يبين تحسن السيولة التي تلقت بشكل أساسي دعما من التعافي في إقبال المستثمرين الأجانب والتدفقات القادمة لمصر.

"هذا سيقلل تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة".

وتتحسن السيولة الدولارية في مصر منذ أن وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.