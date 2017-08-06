مقدمة 2-تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

(لإضافة مشتريات الأجانب)

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر تراجعا حادا في عطاء اليوم الأحد وذلك بعد أيام من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد متجاوزة مستويات ما قبل 2011.

وانخفض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.131 بالمئة من 20.767 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم 30 يونيو حزيران وتراجع عائد أذون 273 يوما إلى 18.878 بالمئة من 20.570 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن مشتريات الأجانب من الأذون لأجل ثلاثة وتسعة أشهر معا بلغت اليوم الأحد 8.9 مليار جنيه مصري (501 مليون دولار). كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن احتياطيات النقد الأجنبي قفزت 4.73 مليار دولار في نهاية يوليو تموز إلى 36.04 مليار دولار متجاوزة بذلك مستوى ما قبل انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "نشهد موجة تدفقات أجنبية مما يوفر السيولة ويقلص تكاليف الاقتراض الحكومية."

وتتحسن السيولة الدولارية في مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار برنامح قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ تعويم العملة مما شجع المستثمرين الأجانب على الشراء في إصدارات أدوات الدين المصرية.