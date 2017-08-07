انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط في عطاء اليوم الاثنين.

وانخفض متوسط العائد على السندات التي أجلها ثلاث سنوات إلى 16.813 بالمئة من 18.652 بالمئة في العطاء السابق في 24 يوليو تموز.