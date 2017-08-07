انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات
القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط في عطاء اليوم الاثنين.
وانخفض متوسط العائد على السندات التي أجلها ثلاث سنوات إلى 16.813 بالمئة من 18.652 بالمئة في العطاء السابق في 24 يوليو تموز.
وهبط متوسط العائد على السندات التي أجلها سبع سنوات إلى 16.750 بالمئة من 18.596 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.