مقدمة 1-انخفاض عائد السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات بعد قفزة الاحتياطي الأجنبي

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القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط في عطاء اليوم الاثنين، بعد نحو أسبوع من ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لأعلى من مستواها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن الاحتياطيات زادت بمقدار 4.73 مليار دولار في نهاية يوليو تموز إلى 36.04 مليار دولار متجاوزة مستواها قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وينخفض العائد على سندات وأذون الخزانة منذ إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن تحسن السيولة الدولارية يقلص من تكاليف اقتراض الحكومة.

وانخفض متوسط العائد على السندات البالغ أجلها ثلاث سنوات إلى 16.813 بالمئة اليوم الاثنين من 18.652 بالمئة في العطاء السابق في 24 يوليو تموز.

وهبط متوسط العائد على سندات السبع سنوات إلى 16.750 بالمئة من 18.596 بالمئة في العطاء السابق.

وبالمثل، انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر ولأجل عام بما يزيد على 100 نقطة أساس منذ إعلان المركزي عن ارتفاع الاحتياطي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.

وشجع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث اجتذبت البلاد استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية بنحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع 1.1 مليار دولار في السنة السابقة.