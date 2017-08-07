ملخص-بالم هيلز المصرية تصدر سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه
7 أغسطس آب (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:
* تبدأ توريق أوراق قبض آجلة بإصدار سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه مصري.
* إصدار السندات جزء من خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال توريق أوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء.
* التوريق يتعلق بوحدات سكنية قيمتها 2.5 مليار جنيه تم تسليمها خلال فترة زمنية بين عامين وثلاثة أعوام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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