ملخص-بالم هيلز المصرية تصدر سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه

* تبدأ توريق أوراق قبض آجلة بإصدار سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه مصري.

* إصدار السندات جزء من خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال توريق أوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء.