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ملخص-بالم هيلز المصرية تصدر سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه

Mon Aug 7, 2017 3:09pm GMT
 
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7 أغسطس آب (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:

* تبدأ توريق أوراق قبض آجلة بإصدار سندات بما يصل إلى 700 مليون جنيه مصري.

* إصدار السندات جزء من خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال توريق أوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء.

* التوريق يتعلق بوحدات سكنية قيمتها 2.5 مليار جنيه تم تسليمها خلال فترة زمنية بين عامين وثلاثة أعوام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 