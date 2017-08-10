انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - هبط متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس مواصلا تراجعه منذ الأسبوع الماضي حينما أعلن البنك المركزي عن زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما انخفض إلى 18.832 بالمئة من 19.574 بالمئة في العطاء السابق يوم الثالث من أغسطس آب بينما تراجع عائد أذون 357 يوما إلى 18.705 بالمئة من 19.348 بالمئة.

وهبط العائد على الأذون لأجل عام نحو 2.25 نقطة مئوية ولأجل ستة أشهر 2.34 نقطة مئوية منذ أعلن البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 36.04 مليار دولار متجاوزة مستوياتها قبل انتفاضة 2011.

وزاد الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن مشتريات الأجانب في عطاء اليوم بلغت 2.9 مليار جنيه مصري (163.47 مليون دولار).

وأضاف أن إجمالي حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية بلغ 270.5 مليار جنيه (15.25 مليار دولار) حتى عطاء الثامن من أغسطس آب.

ورفع البنك لمركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني حينما حرر سعر صرف العملة وهو ما شجع المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين مرتفعة العائد.

واجتذبت مصر استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية بنحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع 1.1 مليار دولار في السنة السابقة.