تباين أداء عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تباين أداء عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة في عطاء اليوم الأحد بعد انخفاضها انخفاضا حادا على مدى الأسبوع الأخير بفعل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.080 بالمئة من 19.131 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم السادس من أغسطس آب. وارتفع عائد أذون 266 يوما إلى 19.004 بالمئة من 18.878 بالمئة في العطاء السابق.

وتحسن وضع السيولة الدولارية في مصر منذ تعويم العملة في نوفمبر تشرين الثاني ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.