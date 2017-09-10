انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

ونزل العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 18.976 بالمئة من 19.501 بالمئة في العطاء السابق. وهبط متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 266 يوما إلى 18.661 بالمئة من 19.356 بالمئة.

ويزيد الطلب على الدين المحلي المصري منذ قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة نقطتين مئويتين في يوليو تموز في ثالث زيادة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)