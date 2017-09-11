انخفاض العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات

القاهرة 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية البالغ أجلها خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

ونزل العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.150 بالمئة من 16.749 بالمئة في العطاء المماثل السابق في 28 أغسطس آب، بينما انخفض العائد على سندات العشر سنوات إلى 16.150 بالمئة من 16.750 بالمئة.

وزاد الإقبال على شراء أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)