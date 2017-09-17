صحيفة: مصر تخطط لبرنامج سندات دولية جديد بعشرة مليارات دولار

القاهرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الأحد إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وأضاف الجارحي حسبما ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني ”في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار“.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.

وقال الجارحي ”نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل“.

وفي نوفمبر تشرين الثاني وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)