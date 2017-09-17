مصدران: مصر تريد طرح سندات دولية بين 4 و8 مليارات دولار في 2018

القاهرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الأحد إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما “طلبنا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018. كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.

”طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية“.

كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الأحد إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بوزير المالية للحصول على تعقيب.

وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس آذار 2016. (تغطية صحفية عبد الرحمن عادل - إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)