تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 18.864 بالمئة من 18.976 بالمئة في العطاء المماثل السابق وتراجع عائد أذون 273 يوما إلى 18.535 بالمئة من 18.661 بالمئة.

يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتي أساس في يوليو تموز في زيادة هي الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)