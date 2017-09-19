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#Reuters Arabic World Service
19 أيلول سبتمبر 2017 / 07:55 / منذ شهر واحد

وزير: مصر تتوقع دفعة ثالثة من قرض صندوق النقد بملياري دولار في ديسمبر

صحفيو رويترز

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من إيهاب فاروق

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر كانون الأول.

واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وأضاف الجارحي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف ”المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر المقبل... نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل“.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)

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