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#EG Debt News
20 أيلول سبتمبر 2017 / 13:11 / منذ 25 يومًا

انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

صحفيو رويترز

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القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الأربعاء.

ونزل العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 18.434 بالمئة من 19.110 بالمئة في العطاء السابق وتراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 17.868 بالمئة من 18.709 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية لرويترز إن إجمالي الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المصرية بلغ 300 مليار جنيه مصري (17 مليار دولار) حتى 19 سبتمبر أيلول.

الدولار = 17.6370 جنيه مصري إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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