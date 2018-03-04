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القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 38.209 مليار في يناير كانون الثاني.

هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير شباط.

وطرحت مصر في فبراير شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في سي.آي كابيتال”صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى مستوى آمن جديد سيعزز ثقة المستثمرين ويقلص فجوة التمويل حتى في ظل المدفوعات المستحقة العام الجاري وتبلغ 12 مليار دولار“.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016 وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.