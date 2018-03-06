المركزي: ارتفاع الاحتياطي الدولاري اللبناني 1.4 مليار دولار في شهرين

بيروت 6 مارس آذار (رويترز) - قال محافظ مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الدولارية للبنك زادت 1.4 مليار دولار في أول شهرين من العام في حين تجاوز إجمالي الأصول بالدولار 43 مليار دولار.

ذكر المحافظ رياض سلامة الرقم خلال كلمة بمؤتمر اقتصادي في بيروت. وكان قد أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاحتياطي العام للبنك المركزي وأصوله بالعملات الصعبة زاد 1.5 مليار دولار في أول شهرين.

وأبلغ سلامة رويترز بأن زيادة سعر الفائدة بالعملة المحلية نحو نقطتين مئويتين في نوفمبر تشرين الثاني كان كافيا لمعالجة الاختلالات بالسوق ”وبالتالي نتوقع استقرار أسعار الفائدة“.