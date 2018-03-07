وزيرة: مصر تتسلم المليار دولار الأخيرة من قرض البنك الدولى

القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار المصرية إن مصر تسلمت اليوم الأربعاء مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الوزيرة سحر نصر ”تم تحويل اليوم مليار دولار من البنك الدولي“.

وأضافت أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ.

وقالت أيضا ”خلال الأسبوع الماضى تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري“. (تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)