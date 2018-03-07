مقدمة 1-وزيرة: مصر تتسلم المليار دولار الأخيرة من قرض البنك الدولى

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القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار المصرية إن مصر تسلمت اليوم الأربعاء مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الوزيرة سحر نصر خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ”تم تحويل اليوم مليار دولار من البنك الدولي“.

وأضافت أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار منحة من مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقالت أيضا ”خلال الأسبوع الماضى تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري“.

تباشر مصر إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال البنك المركزي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار الشهر الماضي.