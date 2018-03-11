* انتشال مئات المهاجرين من البحر بين ليبيا وإيطاليا

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* مقتل مسلح و3 رهائن بعد حصار دار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

* الشرطة البريطانية تحدد أكثر من 200 شاهد في هجوم على جاسوس سابق

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* انتخابات سيراليون تتجه إلى جولة ثانية بعد ظهور نصف النتائج

* مقتل 18 جنديا في اشتباك بغرب أفغانستان السعودية

* مؤشر البورصة يرتفع 1.46% إلى 7562.11 نقطة في الإغلاق السابق.

مصر

* مؤشر البورصة يصعد 0.54% إلى 16472.28 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقطة في الإغلاق السابق الإمارات

* مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 4527.10 نقطة في الإغلاق السابق.

* مؤشر دبي ينخفض 0.77% إلى 3157.45 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت

* مؤشر البورصة يصعد 0.44% إلى 6778.18 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابقة) داو جونز +440.53 +1.77% 25335.74 نقطة ستاندرد اند بورز +47.60 +1.74% 2786.57 ناسداك +132.86 +1.79% 7560.81 ستوكس 600 +1.62 +0.34% 378.24 نيكي +101.13 +0.47% 21469.20

النفط (مستويات الإغلاق السابقة) برنت‭‭ +1.88 +2.96‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭% 65.49 دولار/برميل الخام الأمريكي +1.92 +3.19% 62.04

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابقة) اليورو 1.2305-1.2209 دولار الدولار/الين 106.77-106.82 ين الاسترليني 1.3851-3854‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.1 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1323.64-1323.77 دولار