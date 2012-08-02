الحكومة المصرية تناقش قرض صندوق النقد يوم السبت

القاهرة 2 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه سيجتمع مع أعضاء من حكومته يوم السبت المقبل لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

كان قنديل يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الخميس.