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الحكومة المصرية تناقش قرض صندوق النقد يوم السبت

Thu Aug 2, 2012 11:50am GMT
 
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القاهرة 2 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه سيجتمع مع أعضاء من حكومته يوم السبت المقبل لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

كان قنديل يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الخميس.

ومن شأن التوصل لاتفاق مع الصندوق أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات ويضيف مصداقية للاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين هربوا من البلاد بعد انتفاضة شعبية العام الماضي. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 