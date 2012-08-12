المركزي المصري يلغي بيع أذون خزانة لأجل 266 يوما

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري انه ألغي مزاد لبيع أذون خزانة لأجل 266 بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري (575.64 مليون دولار) اليوم الأحد ولكنه باع أذون خزانة لأجل 91 يوما بمليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 14.196 بالمئة من 14.193 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

ويبيع البنك المركزي أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية وقد باع كل الكمية التي عرضها من أذون لأجل 91 يوما.