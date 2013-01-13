قرض 388 مليون دولار من الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعات مصرية

القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة اليوم الأحد إن البنك سيقدم قروضا لمصر بنحو 388 مليون دولار لتمويل مشروعات من بينها محطة كهرباء.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك للصحفيين لدى وصوله القاهرة في زيارة تستغرق يومين "سأوقع خلال الزيارة عدة اتفاقيات بين البنك ومصر لتمويل إقامة عدة مشروعات بحوالي 388 مليون دولار من بينها 200 مليون دولار لتمويل المرحلة التالية لمحطة كهرباء حلوان."

وقال علي إن بهذا القرض يرتفع حجم تمويل البنك لمحطة كهرباء حلوان إلى 450 مليون دولار حيث ساهم البنك في وقت سابق بقرض حجمه 250 مليونا للمحطة.

ويمول البنك عمليات التدريب والتوظيف بمبلغ 50 مليون دولار كما يقدم قرضا حجمه 31 مليونا لتطوير المستشفى الجامعي بالأزهر ليصل بذلك يبلغ إجمالي التمويل الممنوح للمستشفى إلى 40 مليون دولار.

ومن بين الاتفاقيات التي سيوقعها البنك اتفاقية قرض لتمويل مشروع للصرف الزراعي المغطى بمبلغ 30 مليون دولار.