انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية
القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت أرقام نشرها البنك المركزي المصري انخفاض متوسط العائد في مزاد على أذون خزانة لأجل 182 يوما اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة التي ستصدر في 26 فبراير شباط إلى 13.342 بالمئة من 13.419 بالمئة في المزاد السابق في 19 فبراير. وباع البنك الذي يطرح الأذون نيابة عن وزارة المالية أذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وباع البنك أيضا أذون خزانة لأجل 364 يوما بأربعة مليارات جنيه وهو نفس المبلغ الذي كان يطلبه بمتوسط عائد 13.9 بالمئة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.