تراجع عائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت أرقام أصدرها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما تصدر في 26 فبراير شباط إلى 12.723 بالمئة من 12.776 بالمئة في الإصدار السابق يوم 19 فبراير.

وتراجع العائد على أذون لأجل 273 يوما إلى 13.823 بالمئة في طرح اليوم من 13.974 بالمئة في الإصدار السابق يوم 12 فبراير.

وباع البنك المركزي الذي يطرح العطاءات نيابة عن وزارة المالية أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (223 مليون دولار). وباع أذونا لأجل 273 يوما بأربعة مليارات جنيه.