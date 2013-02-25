تراجع عائد سندات مصرية لأجل 3 و10 سنوات
القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على سندات خزانة لأجل ثلاث وعشر سنوات طرحها اليوم الاثنين.
وبلغ متوسط العائد على سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار جنيه مصري (148.5 مليون دولار) 14.41 بالمئة من 14.475 بالمئة في الإصدار السابق يوم 12 فبراير شباط. وتراجع عائد سندات لأجل عشر سنوات إلى 16.40 بالمئة من 16.48 بالمئة في الإصدار السابق في 12 فبراير.
وباع البنك المركزي - الذي يطرح السندات نيابة عن وزارة المالية - بنفس القيمة التي عرضها.
(الدولار = 6.7333 جنيه مصري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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