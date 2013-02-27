وزير المالية: أتوقع أن تجتذب الصكوك لمصر 10 مليارات دولار سنويا

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إنه يتوقع أن تجتذب السندات الإسلامية (الصكوك) لمصر نحو عشرة مليارات دولار سنويا لكن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيستغرق ثلاثة شهور على الأقل.

وتملك مصر احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فحسب وفي ديسمبر كانون الأول أرجأت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من الأموال. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)