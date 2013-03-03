تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و273 يوما

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 و273 يوما في عطاء اليوم الأحد.

وبلغ متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما تصدر في الخامس من مارس آذار 12.711 بالمئة مقارنة مع 12.723 بالمئة في العطاء السابق قبل أسبوع.

وتراجع عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 13.749 بالمئة من 13.823 بالمئة.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 273 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه مصري (593 مليون دولار) وما قيمته 1.5 مليار جنيه من أذون لأجل 91 يوما.