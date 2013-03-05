مقدمة 1-وزير: مصر تدعو صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض

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القاهرة 5 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اليوم الثلاثاء إن مصر وجهت الدعوة إلى فريق صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن قرض.

وينظر إلى القرض باعتباره خطوة مهمة لتخفيف وطأة أزمة اقتصادية تعاني منها الدولة بسبب اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عامين.

واتفقت مصر وصندوق النقد من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكن مصر طلبت في الشهر التالي تأجيل التوقيع وسط احتجاجات عمت البلاد.

ودعم الصندوق حيوي لمصر التي تراجعت احتياطياتها من العملة الصعبة إلى مستويات حرجة في حين قفز عجز الميزانية.

وقال الوزير أشرف العربي للصحفيين خلال زيارة للعراق إن الدعوة أرسلت بعدما قدمت الحكومة برنامجا معدلا يهدف لخفض عجز الميزانية إلى اقل من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام المالي 2013-2014.

وكان وزير المالية المصري قال يوم الأحد إنه يتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل بدء الانتخابات البرلمانية الشهر القادم وهو موعد يقول خبراء إنه متفائل كثيرا.