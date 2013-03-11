انخفاض العائد في مزاد لسندات الخزانة المصرية

القاهرة 11 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات في مزاد اليوم الإثنين.

وتراجع متوسط العائد على سندات لأجل ثلاث سنوات إلى 14.339 في المئة من 14.41 في المئة في المزاد السابق في 25 فبراير شباط. وتراجع العائد على سندات لأجل عشر سنوات إلى 16.309 في المئة من 16.40 في المئة في المزاد السابق في 25 فبراير.