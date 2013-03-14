تراجع العائد في مزاد لأذون الخزانة المصرية اليوم

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 357 و182 يوما في مزاد اليوم الخميس.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما التي ستصدر في 19 مارس آذار إلى 13.776 في المئة من 13.968 في المئة في المزاد السابق يوم 28 فبراير شباط.

وانخفض العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 13.127 في المئة من 13.260 في المئة في المزاد السابق في السابع من مارس.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 357 يوما بأربعة مليارات جنيه (591 مليون دولار) وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه.