المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع اليوم الاثنين أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.248 مليار دولار حيث بلغ متوسط العائد 3.844 بالمئة.

وتستحق بالفعل أذون خزانة بقيمة 1.013 مليار دولار في 14 مايو أيار. واستحدث البنك المركزي طرح أذون الخزانة الدولارية في نوفمبر تشرين الثاني 2011 للمساعدة في تمويل عجز الميزانية الذي بلغ نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)