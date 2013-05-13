Wed 9 Aug 2017 | 0:20 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصر تبيع سندات خمسية بمتوسط عائد 15.95%

Mon May 13, 2013 1:57pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - بلغ متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل خمس سنوات باعها البنك المركزي في مزاد اليوم الإثنين 15.95 بالمئة بارتفاع عن متوسط العائد على سندات بنفس الأجل بيعت في 22 ابريل نيسان.

وقال متعاملون إن خفض وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني المصري الأسبوع الماضي أبطل فيما يبدو تأثير أنباء إيجابية عن وصول ثلاثة مليارات دولار من قطر إلى البنك المركزي يوم الخميس الماضي مما دفع العوائد للارتفاع.

وقال البنك المركزي إنه باع ما قيمته 500 مليون جنيه (71.9 مليون دولار) من السندات التي تستحق في 14 مايو ايار 2018. وكان متوسط العائد على سندات تستحق في 25 أكتوبر تشرين الأول 2018 بيعت قبل ثلاثة أسابيع 15.428 بالمئة.

(الدولار = 6.9562 جنيه مصري)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 