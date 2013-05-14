ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف أربعة بنوك مصرية بسبب مخاطر الديون

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لأربعة بنوك مصرية اليوم الثلاثاء قائلة إنها تحوز نسبة كبيرة من الدين الحكومي وتواجه مخاطر كبيرة مع تراجع احتمال وفاء الحكومة بالأهداف المالية.

وقالت الوكالة في بيان عبر البريد الالكتروني "نعتقد ان مصر معرضة للمخاطر حاليا وتعتمد على التطورات السياسية والاقتصادية المواتية لخدمة التزامات ديونها."

وخفضت تصنيفها الائتماني على المدى الطويل للبنك الاهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إلى ‭‭CCC+‬‬‬‬‬‬ من -‭B‬ واكدت التصنيف الائتماني على المدى القصير لتلك البنوك عند ‭C‬.

وتعاني مصر من أزمة منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل 2011 واستنفدت اكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات اخرى من الخارج واجلت مدفوعات لشركات النفط لدعم عملتها.

وقال البيان "نرى أن البنك الاهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال تواجه مخاطر سيادية كبيرة لأنها تحوز مبلغا كبيرا من الدين الحكومي مقارنة مع قاعدة المساهمين وقدرتها على تحقيق أرباح."

وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها.