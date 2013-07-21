تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - هبط العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء طرحه البنك المركزي اليوم الأحد وسط آمال بأن الحكومة الانتقالية التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات من الخليج ستعمل على دعم الاقتصاد واستعادة الاستقرار السياسي.

وتلقت مصر ملياري دولار من السعودية اليوم وثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس الماضي.

وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت مقره القاهرة "هناك حكومة معينة الآن... وهناك جو من التفاؤل والمليارات الموعودة بدأت تصل الآن.. كل هذه العوامل تشجع المستثمرين."

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما انخفض إلى 12.851 بالمئة من 13.237 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي. وانخفض العائد بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز اثر احتجاجات شعبية عارمة.

ونزل العائد على أذون 266 يوما إلى 13.769 بالمئة من 14.160 بالمئة في المزاد السابق يوم 14 يوليو.

وباع البنك المركزي اذون خزانة لأجل 91 يوما بملياري جنيه مصري (286 مليون دولار) وأذونا لأجل 266 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه.